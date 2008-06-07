Сина Олександра Домогарова насмерть збив джип

Син відомого актора театру і кіно Олександра Домогарова загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Москві.

Як передає радіо "Ехо Москви" посилаючись на дані московської міліції, ДТП сталося напередодні увечері на Дубінінської вулиці в столиці Росії. Джип вискочив на тротуар, перекинувся і збив трьох пішоходів, одним з яких був 23-літній Дмитро Домогаров. З важкими травмами його доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося.

Решта постраждалих і водій джипа отримали менш серйозні травми.

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