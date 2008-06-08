Якудза влаштував різанину в центрі Токіо

У центрі Токіо сьогодні невідомий, озброєний ножем, напав на перехожих, поранивши 17 осіб.

Напад скоїв 25-річний чоловік, який належить до одного з кланів якудзи, передає агентство Reuters. Місцеві ЗМІ повідомляють, що злочинця затримали, проте в поліції Токіо офіційно не підтвердили цю інформацію.

В результаті нападу, за останніми даними, загинули троє людей, передає агентство Kyodo з посиланням на поліцію. Kyodo також називає ім`я злочинця - Томохіро Като (Tomohiro Kato).

Напад стався в пожвавленому токійському кварталі Акіхабара, який є одним з найбільших в світі центрів торгівлі електронікою. Злочинець врізався на вантажівці в натовп, вискочив з машини і почав завдавати безладних ударів. Загалом поранення дістали 17 чоловік.

Лента.ру