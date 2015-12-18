Росія не підтримає в Радбезі ООН умови щодо усунення Асада – Лавров
21:47, 18 грудня 2015Світ
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Росія не підтримає в РБ ООН умови щодо усунення президента Сирії Башара Асада.
REUTERS
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.
Згідно з повідомленням, Росія сподівається на ухвалення резолюції по САР протягом кількох годин.
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За його словами, термін до початку січня почати переговори опозиції і уряду САР підтверджений.
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