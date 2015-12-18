Обама: Асаду доведеться піти з президентської посади - BBC

Барак Обама вважає, що мир у Сирії не можливий доти, доки більшість населення не визнає уряд легітимним, повідомляє BBC Україна.

За словами американського президента, стрілки годинника вже не можна перевести назад, але зараз є можливість знайти політичне перехідне рішення сирійського кризи. Відхід Башара Асада, на думку пана Обами, відкриє для сирійців шлях до будівництва майбутнього без міжрелігійних конфліктів.

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Як зазначив лідер США, перехідний процес у Сирії буде складним, болючим, але легкого шляху до миру і стабільності в цьому випадку немає.