Обама: Асаду доведеться піти з президентської посади - BBC
23:52, 18 грудня 2015Світ
465 0
Президент США Барак Обама заявив на щорічній підсумковій прес-конференції, що президент Сирії Башар Асад втратив легітимність в очах більшості своїх громадян і буде змушений залишити посаду глави держави, щоб зупинити кровопролиття.
REUTERS
Барак Обама вважає, що мир у Сирії не можливий доти, доки більшість населення не визнає уряд легітимним, повідомляє BBC Україна.
За словами американського президента, стрілки годинника вже не можна перевести назад, але зараз є можливість знайти політичне перехідне рішення сирійського кризи. Відхід Башара Асада, на думку пана Обами, відкриє для сирійців шлях до будівництва майбутнього без міжрелігійних конфліктів.
Читайте такожРосія вже підготувала список наступників Асада - Reuters
Як зазначив лідер США, перехідний процес у Сирії буде складним, болючим, але легкого шляху до миру і стабільності в цьому випадку немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter