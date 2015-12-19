Керрі: резолюція ООН ширше відкриває "двері" для співпраці США і РФ щодо Сирії

Не розглядати більш широке співробітництво у боротьбі проти ІДІЛ було б контрпродуктивним, заявив держсекретар США Джон Керрі.

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"Я обговорював цю ініціативу з президентом Путіним і кілька разів — з міністром закордонних справ Лавровим. Тепер, коли у нас є резолюція ООН, яка повинна запустити процес (врегулювання, - ред.), ці двері відчинилися набагато ширше. Для нас стало набагато важливіше розглянути шляхи співпраці", — цитують Керрі "РИА Новости".

"Було б контрпродуктивним не розглядати як можна скоріше більш широке співробітництво у боротьбі з ІД", — сказав Керрі.

"Ми всі зацікавлені в тому, щоб знищити ІДІЛ якнайшвидше. Ми можемо зробити це за допомогою ефективної співпраці, але ми також повинні зробити так, щоб опозиція знала, що це не сурогат підтримки режиму Асада, не спроба підтримати його заднім числом", — підкреслив держсекретар США.

Як повідомлялося, в ніч на 19 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії.