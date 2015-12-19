У Пентагоні прокоментували помилковий авіаудар по іракських військових

Загибель військових від американського авіаудару – помилка, але у ній є провина двох сторін. Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає Associated Press.

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Метою авіаудару, жертвами якого стали військові, були позиції ІДІЛ в підконтрольному терористам місті Ель-Фаллуджа. Але в Пентагоні підкреслили, що бомбардування проводилося за запитом згідно з даними, які передали іракські підрозділи, що перебували на підступах до міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок помилкового удару антиіділівської коаліції загинули 9 військових з Іраку.