В Індонезії на авіашоу розбився військовий літак, обидва пілоти загинули (відео)
11:20, 20 грудня 2015Світ
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Військовий літак T-50 "Беркут" розбився в неділю на авіашоу в Індонезії.
В результаті падіння T-50 обидва пілоти загинули / wikipedia.org
Обидва пілоти літака загинули, передає Бі-бі-сі.
Зазначається, що серед глядачів авіашоу постраждалих немає.
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НП сталася біля міста Джок'якарта на острові Ява. Наразі фахівці збирають уламки літака.
Минулого року Індонезія закупила 16 навчально-бойових літаків T-50.
Нагадаємо, раніше управління цивільної авіації Великобританії застосувало значні обмеження на участь старих літаків в авіаційних шоу після аварії "Хокер Хантера" на авіашоу.
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