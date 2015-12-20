В Індонезії на авіашоу розбився військовий літак, обидва пілоти загинули (відео)

Військовий літак T-50 "Беркут" розбився в неділю на авіашоу в Індонезії.

Обидва пілоти літака загинули, передає Бі-бі-сі. Зазначається, що серед глядачів авіашоу постраждалих немає. Читайте такожНа авіашоу в Швейцарії зіткнулися два літаки НП сталася біля міста Джок'якарта на острові Ява. Наразі фахівці збирають уламки літака. Минулого року Індонезія закупила 16 навчально-бойових літаків T-50. Нагадаємо, раніше управління цивільної авіації Великобританії застосувало значні обмеження на участь старих літаків в авіаційних шоу після аварії "Хокер Хантера" на авіашоу.

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