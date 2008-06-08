Зросла кількість постраждалих від землетрусу в Греції

Кількість потерпілих при землетрусі в Греції досягло 122, двоє людей загинули, повідомило в неділю увечері міністерство внутрішніх справ країни (раніше повідомлялося про одного загиблого і 10 поранених).

За даними Інституту геодинаміки при афінській обсерваторії, землетрус магнітудою 6,5 стався на глибині менше 10 кілометрів на півострові Пелопоннес за 205 кілометрів на захід від Афін.

За даними МВС, із загальної кількості потерпілих більшість були травмовані легко. До лікарень звернулися 90 осіб, декілька з них були прооперовані.

Міністерство повідомляє про 60 зруйнованих будинків в областях Еліда та Ахайя.