Турецький міністр анонсував завершення кризи у відносинах з Росією

Про це він заявив в інтервʼю газеті Haberturk, пише Європейська правда.

Коментуючи ситуацію, яка склалася після заборони на ввезення турецьких продуктів до Росії, Тюфенкчі зазначив, що його відомство дійсно відзначило зменшення митних платежів від експорту у цьому місяці, проте турецькі виробники змогли швидко переорієнтуватись на інші ринки збуту, такі як Румунія.

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"І російська сторона, і ми зі свого боку робимо все можливе, щоб зменшити негативний вплив санкцій на обидва народи. Напруга поступово зменшується, і ми прогнозуємо, що лютому-березні вона зійде нанівець", – відзначив він.

Також міністр додав, що санкції матимуть мінімальний вплив на банківський сектор і користувачі кредитних карток не відчують впливу.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами.