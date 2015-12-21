Іран висловив обурення новими візовими обмеженнями США

«Цей закон, безумовно, вплине на економічну, туристичну, наукову і культурну взаємодію з Іраном, і він суперечить ядерній угоді», – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає "Голос Америки".

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Обмеження передбачені новим законопроектом про федеральний бюджет, який президент Барак Обама підписав у п'ятницю.

Громадянам з 38 країн, для яких передбачений безвізовий режим в'їзду в США, знадобиться отримати візу, якщо у них також є друге громадянство Ірану, Іраку, Сирії або Судану – чотирьох країн, які США вважають спонсорами тероризму. Також візи знадобляться тим, хто їздив в ці країни протягом останніх п'яти років.

За словами Аббаса Аракчі, Іран планує підняти це питання на комісії, яка стежить за дотриманням ядерної угоди.

Згідно з угодою, що обмежує ядерну діяльність Ірану, США не повинні втручатися у торговельну чи економічну діяльність, яка може сприяти нормалізації відносин з Іраном.

Держсекретар США Джон Керрі в листі до міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Зарифа запевнив, що США будуть повністю дотримуватися своїх зобов'язань по ядерній угоді. Він також нагадав Зарифу, що у Білого дому є можливість скасувати окремі положення нового візового закону.