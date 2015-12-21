Туреччина створює новий підрозділ, що відповідатиме за безпеку кордонів

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала, пише Європейська правда з посиланням на Defense News.

За словами міністра, новий блок буде називатися "Професійний збройний підрозділ з охорони кордону".

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Підрозділ буде перебувати під управлінням і командуванням цивільного відомства, а не турецького військового командування.

Міністр відзначив, що підрозділ буде забезпечувати охорону наземного, повітряного простору та прибережної прикордонної зони.

"У нас є команди берегової охорони, сухопутних військ та митної безпеки. Однак новий масштабний підрозділ поєднає всі ці функції", - сказав міністр, не уточнюючи при цьому чисельність.