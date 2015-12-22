У Москві новий фігурант "болотної справи" Непомнящих отримав 2,5 року позбавлення волі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення присутні в залі суду зустріли вигуками: "Фашизм!", "Позор!", "Россия без Путина!".

Непомнящих інкримінують участь у так званих масових заворушеннях, а також застосування сили до співробітників МВС РФ на Болотній площі Москви 6 травня 2012 року, перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна.

У ході дебатів прокурор просив призначити Непомнящих 3,5 року реального ув'язнення.

У процесі читання вироку суддя Кавешников перелічив плакати, з якими прийшли маніфестанти на Болотну площу, промовивши: "Долой жуликов и воров", "Не пустим вора в Кремль", "Вова - отрекись от власти", "Долой продажное правосудие" Геть шахраїв і злодіїв", "Не пустимо злодія в Кремль", "Вова - відречися від влади", "Геть продажне правосуддя" тощо.

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Непомнящих затримали 25 лютого 2015 року. Слідство просило відправити його під варту, але суддя Басманного суду Москви Артур Карпов обрав йому домашній арешт. Непомнящих звинуватили в участі у масових заворушеннях та застосуванні сили до співробітників поліції, а саме в тому, що він нібито вдарив кілька разів парасолькою поліцейського, від чого той отримав "непереборні фізичні і моральні страждання". Всі ці події пов'язані з придушеною ЗМОП протестною акцією в центрі Москви.

Як повідомляв УНІАН, всього по "болотній справі" як фігуранти проходять близько 30 осіб. Перші вироки були винесені в лютому і серпні 2014 року. У середньому підсудні опозиціонери отримали по 3,5 року позбавлення волі. Багато хто вже вийшли на свободу. Строк давності у справі становить 9 років. Затримання і арешти нових фігурантів тривають.