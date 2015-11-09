Стала відома роль Ізраїлю в перехопленні переговорів щодо авіакатастрофи в Єгипті – CNN

10:18, 09 листопада 2015
Світ
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Ізраїльська розвідка перехопила щонайменше частину переговорів ісламістів щодо катастрофи російського А321 в Єгипті.

REUTERS

Про це повідомляє CNN, посилаючись на пов'язаного з розвідкою на американського чиновника і дипломатичне джерело.

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За словами співрозмовників телеканалу, ізраїльська розвідка, яка займається Синайським півостровом, перехопила повідомлення і передала їх США та Великобританії.

Ізраїльські офіційні особи ці заяви коментувати не стали.

Раніше інформоване американське джерело повідомило, що розвідка США розглядає версію катастрофи A321 над Сінаєм в результаті вибуху бомби, закладеної ІДІЛ або пов'язаним з нею угрупованням.

Пізніше Associated Press повідомили, що ця версія з'явилася завдяки перехопленню переговорів.

Проте посол Російської Федерації в Єгипті заперечує теракт на борту А321. Зазначимо, що розшифровка бортових самописців А321 не допомогла встановити причину аварії. Протягом двадцяти хвилин польоту всі системи літака працювали в штатному режимі.

Потім відбулася подія, що спричинила відключення фіксації всіх параметрів роботи систем А321. Пасажирський лайнер російської компанії "Когалимавіа", який прямував з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії через 23 хвилини після вильоту на півночі єгипетського півострова Синай. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули. Серед них було 25 дітей.

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