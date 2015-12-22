США ввели нові санкції проти Росії

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США (Департаменту казначейства).

Виконуючий обов'язки директора Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт зазначив, що важливо, щоб Росія вживала усіх необхідних кроків з виконання її обов'язків у відповідності до Мінських угод, щоб забезпечити мирне урегулювання військового конфлікту в Україні.

У зв'язку з чим він пояснив, що через потребу краще узгоджувати раніше введені обмежувальні заходи з міжнародними партнерами та через необхідність "припинення спроб ухиляння від санкцій, ми знову демонструємо непохитну рішучість Сполучених Штатів здійснювати тиск на Росію, щоб вона поважала безпеку та суверенітет України".

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Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США визначило 34 фізичні та юридичні особи, щодо яких посилюються санкції.

"Сьогоднішні кроки підтримують зобов'язання США у пошуку дипломатичного вирішення кризи в Україні шляхом підтримання наших санкцій проти Росії. Ці санкції не будуть послаблюватися допоки Росія повністю не впровадить взяті зобов'язання щодо Мінських угод, включаючи повернення Україні контролю над її частиною державного кордону з Росією", - йдеться у повідомленні.

До переліку осіб, проти яких посилюють санкції, віднесені російські бізнесмени Геннадій Тимченко, Аркадій Ротенберг, Борис Ротенберг, а також проти таких компаній як ВАТ "Концерн "Калашніков", Іжевський машинобудівний завод.

Крім того, до нового списку санкцій потрапили такі кримські компанії як «Ялтинська кіностудія», «Масандра» і «Юніверсалавіа».

Також США ввели санкції щодо «Яндекс.Денег».

До визначеного списку потрапили 14 фізичних та юридичних осіб, які намагалися ухилятися від дії існуючих санкцій; 6 сепаратистів, які погрожували безпеці та стабільності України; двоє колишніх українських урядових високопосадовців, які мають відношення до співучасті у розкраданні державного майна та до погроз безпеці та стабільності України; 12 компаній, які вели справи в окупованій Росією Автономній Республіці Крим.

Також, було визначено низку дочірніх компаній, які на 50% або більше залежні від російських банку ВТБ, "Сбербанку" та корпорації "Ростех", проти яких санкції вводилися раніше.

У повідомленні сказано, що вказані дії також демонструють стійке зобов'язання Сполучених Штатів не визнавати анексію Криму Росією та намір дотримуватися дії санкцій допоки окупація Криму не припиниться.

У повідомленні відзначається, що США розширюють санкції проти тих осіб, проти яких раніше були накладені обмежувальні заходи з боку Європейського Союзу.

Зокрема, під санкції потрапили колишні або діючі ватажки терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР": так званий «голова Центральної виборчої комісії Луганська» Сергій Козяков, «заступник голови народної ради ЛНР» Владислав Дейнего, «кандидат» на посаду «голови ДНР» Олександр Кофман та інші.

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Серед колишніх українських посадовців під санкції потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-міністр науки і освіти України Дмитро Табачник.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджене в письмовій формі.

18 грудня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодився продовжити санкції проти Росії.