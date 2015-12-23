Міноборони РФ відреагувало на заяву Аmnesty International про військові злочини Росії у Сирії

Про це заявив офіційний представник оборонного відомства Ігор Конашенков в ході брифінгу, який транслював телеканал «Россия 24», повідомляє "Газета.Ru".

За його словами, організація публікує неперевірену інформацію про діяльність російської авіації в Сирії, замовчуючи при цьому про низку військових злочинів на Близькому Сході та Донбасі.

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