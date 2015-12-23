Міноборони РФ відреагувало на заяву Аmnesty International про військові злочини Росії у Сирії
20:16, 23 грудня 2015Світ
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Міноборони Росії вважає упередженими доповіді правозахисної організації Amnesty International.
REUTERS
Про це заявив офіційний представник оборонного відомства Ігор Конашенков в ході брифінгу, який транслював телеканал «Россия 24», повідомляє "Газета.Ru".
За його словами, організація публікує неперевірену інформацію про діяльність російської авіації в Сирії, замовчуючи при цьому про низку військових злочинів на Близькому Сході та Донбасі.
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Як повідомляв УНІАН, раніше правозахисники опублікували доповідь, згідно з якою від авіаударів Росії в Сирії загинули щонайменше 200 мирних жителів. Amnesty International розцінює дії РФ в Сирії як військові злочини.
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