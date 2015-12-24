ЗМІ виявили серед VIP-клієнтів російського Внешпромбанку дружин міністра оборони і віце-прем'єра РФ

У їх числі опинилися дружина міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ірина, дружина віце-прем'єра Дмитра Козака Наталія Квачева і зять голови «Транснафти» Миколи Токарєва Андрій Болотов, пише Лента.ру з посиланням на Forbes.

Крім того, зазначається, що гроші в банку тримали члени сім'ї керівника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександра Жукова (його син Петро працював у Внешпромбанку), родичі посла Росії в Україні Михайла Зурабова і члена ради директорів «Транснафти» Артура Чилінгарова.

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Як стверджують джерела видання, в ході перевірки Внешпромбанка з'ясувалося, що на деяких вкладників без їх відома оформлялися кредити. На одного з VIP-клієнтів без його відома був оформлений кредит в 120 мільйонів рублів.

Серед клієнтів Внешпромбанка крім родичів відомих держслужбовців були і великі російські компанії, які тримали на рахунках у банку понад 35 мільярдів рублів.