Міноборони Росії назвало Україну серед країн, які "активно" готуються до вступу в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ у Москві.

«Триває послідовне розширення блоку НАТО. За відносно короткий час він розширився майже вдвічі, поповнившись 12 новими членами. Сьогодні активно готуються до вступу в блок Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна», - сказав Шойгу.

За його словами, до кола інтересів Північноатлантичного альянсу потрапляють Фінляндія, Швеція, Сербія і Молдова.

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Також Шойгу заявив, що тільки за цей рік у країнах Балтії, Польщі та Румунії натовський контингент був збільшений за літаками у 8 разів, а за кількістю військовослужбовців - у 13 разів. На територію цих країн додатково перекинуто до 300 танків і БМП.

Крім того, за словами Шойгу, розгортаються комплекси протиракетної оборони «Іджіс Ешор» у Румунії та Польщі.

На територіях Бельгії, Італії, Нідерландів, ФРН і Туреччини зосереджено близько 200 американських ядерних авіабомб. Передбачається їхнє оновлення. У різних ступенях готовності перебувають 310 літаків-носіїв, додав Шойгу.

«Для досягнення інформаційної переваги країн НАТО над Росією в Талліні розгорнуто центр кібербезпеки, а в Ризі - центр передового досвіду в галузі стратегічної пропаганди», - сказав він.