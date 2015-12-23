Майже 40% росіян дивилися фільм Навального про Чайку або чули про розслідування - соціологи

23% росіян щось чули про фільм Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про бізнес заступників генпрокурора Юрія Чайки і його синів, 5% дивилися цю стрічку . Про це з посиланням на дослідження "Левада-центру" повідомляє "РБК".

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За результатами опитування, 10% респондентів знають, про що фільм, хоч і не дивилися його, ще 23% щось чули про це. Вперше дізналися про розслідування ФБК від соціологів 62% опитаних.

З тих, хто дивився фільм, більшість (39%) вважають, що його зміст схожий на правду, хоча достовірність звинувачень оцінити складно. У достовірності фактів впевнені 27% опитаних, 12% сказали, що не дізналися з фільму нічого нового для себе, а 7% вважають, що звинувачення проти сім'ї та колег Чайки позбавлені підстав, а автори розслідування лише намагаються очорнити людей у владі.

Серед тих, хто визнав результати розслідування у фільмі правдоподібними, 82% вважають, що це типове явище, і лише 10% говорять про одиничному випадку, не типовому для керівництва країни.

Крім того, 28% опитаних росіян вважають, що вихід фільму не буде мати ніяких наслідків. 21% респондентів очікують початку розслідування і подальшої відставки Чайки та інших чиновників у випадку, якщо звинувачення підтвердяться. 7% думають, що Чайку після виходу фільму відправлять у відставку, а 13% — що почнуться переслідування стосовно авторів доповіді про корупцію.

Опитування проводилося серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%, відзначають соціологи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Сам генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.