Іранський літак протаранив бетонну огорожу в аеропорту Стамбула та врізався в автобус (фото)

В аеропорту Стамбула "Ататюрк" літак іранської авіакомпанії Mahan Air виїхав за межі злітно-посадкової смуги та врізався в бетонну огорожу. Про це з посиланням на Daily Sabah пише "Європейська правда".

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Інцидент трапився о 8:30 ранку (за місцевим часом). Як повідомляє видання, Airbus A310-300, що прилетів з Тегерана, внаслідок інциденту пошкодив своє переднє шасі. Водночас пошкодження отримав також автобус наземної служби забезпечення, який зачепив ніс літака.

Усіх пасажирів із літака евакуювали. Наразі жодних повідомлень про постраждалих немає. Причини інциденту з'ясовуються.