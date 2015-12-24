Ліга арабських держав на екстреному засіданні закликала Туреччину вивести війська з Іраку

Про це заявив генсек організації Набіль аль-Арабі, повідомляє РБК з посиланням на today's Zaman.

«Ми вважаємо дії Туреччини, яка перетнула кордон арабських держав і введення нею військ дуже тривожним знаком. І ми вимагаємо їх негайного виведення», - сказав він. Аль-Нарабі додав, що ЛАД вважає побоювання Іраку обґрунтованими і повністю підтримує його позицію.

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На початку грудня стало відомо, що Анкара ввела війська на територію Іраку. Тоді повідомлялося про перекидання 150 турецьких військових і 20-25 танків. Влада Туреччини заявила, що військові були перекинуті через прохання Багдада для навчання місцевих бійців боротьбі з терористами.

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Влада Іраку цю версію спростували і звернулися до Радбезу ООН з вимогою негайного виведення турецьких військ з країни. Як зазначалося в листі, присутність турецьких військових на іракській території є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН. 22 грудня прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу оголосив про передислокацію спрямованих до Іраку військ.