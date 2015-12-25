Лідери розділеного Кіпру разом привітали кіпріотів із святами (відео)
03:01, 25 грудня 2015Світ
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Лідери грецької і турецької частин Кіпру вперше виступили із спільним телезверненням до населення острова з нагоди свят Різдва і Нового року.
REUTERS
Президент грецького Кіпру Нікос Анастасіадіс висловив сподівання, що у новому році грецькі і турецькі кіпріоти будуть жити мирно в єдиній країні.
Лідер турецької частини острова Мустафа Акинджи побажав усім кіпріотам миру, спокою і благополуччя.
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Обидва політика виголосили свої промови на двох мовах - спочатку кожен на своїй рідній, а потім на мові другої частини острова.
Очікується, що мирні переговори про майбутнє острова, розділеного на грецьку і турецьку частини з 1974 року, поновляться вже в січні.
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