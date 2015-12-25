Папа Римський у різдвяній проповіді розповів про "культуру байдужості" у сучасному суспільстві

Про це він заявив під час різдвяної проповіді у Ватикані, передає Радіо Ватикан.

"У суспільстві, яке часто сп’яніле споживацтвом та приємностями, надміром та розкішшю, показовістю та нарцизизмом, Він призиває нас до поміркованої поведінки, тобто, простої, врівноваженої, прямолінійної, здатної збагнути суттєве та ним жити", - заявив Папа.

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"У світі, який надто часто є суворим до грішника, але поблажливим до гріха, існує необхідність розвивати сильне почуття справедливості, щоби шукати й впроваджувати в життя Божу волю. Серед культури байдужості, яка нерідко перетворюється у безпощадність, наш стиль життя, натомість, повинен бути сповнений милістю, емпатією, співчуттям, милосердям, які слід кожного дня черпати з криниці молитви", - наголосив Папа Римський.