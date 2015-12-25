Любитель бургерів протоієрей Чаплін: Патріарх Кирило довго не протримається

«Думаю, довго він не протримається. Думаю, що це протиріччя між вірою в особисту харизму і реальністю буде тільки посилюватися», - підкреслив Всеволод Чаплін, якого спіймали на поїданні бургера у піст, у прямому ефірі радіостанції «Говорить Москва».

У свою чергу керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі Олександр Волков зазначив, що «залишає заяви п. Чапліна на його совісті».

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«Вступати в безглузду полеміку не представляється доцільним», - додав він в інтерв'ю радіостанції.

24 грудня стало відомо, що В. Чаплін звільнений з посади голови відділу по взаєминах РПЦ з суспільством. Сам протоієрей пояснює свою відставку розбіжностями з патріархом.

На початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чаплінав одному з ресторанів мережі Mcdonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.