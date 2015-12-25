У Сирії авіаудари РФ забрали життя 6 мирних жителів, серед загиблих жінки і діти
13:22, 25 грудня 2015Світ
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В результаті авіарейду російської бойової авіації в регіоні Східна Гута під Дамаском загинули 6 чоловік, включаючи жінок і дітей, ще 45 отримали поранення.
REUTERS
Удари були нанесені по житлових кварталах в підконтрольному опозиції районі Арбін, повідомляє Anadolu з посиланням на представників сил цивільної оборони.
Постраждалі в результаті атаки госпіталізовані, ведеться пошук людей, що залишилися під завалами.
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Нагадаємо, за даними Amnesty International, авіаудари ВПС Росії в Сирії з кінця вересня забрали життя щонайменше 200 мирних жителів і призвели до масштабних і невиправданих руйнувань.
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