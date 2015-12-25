У Сирії авіаудари РФ забрали життя 6 мирних жителів, серед загиблих жінки і діти

Удари були нанесені по житлових кварталах в підконтрольному опозиції районі Арбін, повідомляє Anadolu з посиланням на представників сил цивільної оборони.

Постраждалі в результаті атаки госпіталізовані, ведеться пошук людей, що залишилися під завалами.

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Нагадаємо, за даними Amnesty International, авіаудари ВПС Росії в Сирії з кінця вересня забрали життя щонайменше 200 мирних жителів і призвели до масштабних і невиправданих руйнувань.