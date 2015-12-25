Прем'єр Індії прибув до Пакистану з неоголошеним візитом, який став першим за понад 10 років

Нарендра Моді оголосив, що в Лахорі зустрінеться з головою пакистанського уряду Навазом Шарифом, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Очікую з нетерпінням зустрічі з прем'єр-міністром Навазом Шарифом у Лахорі сьогодні пообіді, куди я заїду на моєму шляху назад до Делі", - повідомив Нарендра Моді.

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Речник міністерства закордонних справ Пакистану Казі Халілулла підтвердив зустріч прем'єрів. "Деталі зустрічі опрацьовуються", - сказав він.

Неочікувана заява була зроблена Нарендрою Моді під час його візиту до Афганістану. У Кабулі індійський прем'єр взяв участь у відкритті нової будівлі парламенту, яка була зведена завдяки допомозі Нью-Делі. Вартість спорудження становила $90 млн.

У своєму зверненні до місцевого парламенту Моді закликав до тіснішої співпраці між Індією, Пакистаном та іншими сусідами для прогресу в Афганістані.

Останній візит до Пакистану здійснив у 2004 році тодішній індійський прем'єр Атал Біхарі Ваджпаї, якому приписують потепління у відносинах з Ісламабадом. Перша зустріч двох високопосадовців відбулася навесні минулого року, коли індійський прем'єр неочікувано запросив на свою інавгурацію Наваза Шарифа.