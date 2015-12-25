Росія переозброюється і готується до нової масштабної війни - The New York Times (інфографіка)

Росія посилила свою військову активність і стверджується на світовій арені з небаченою від холодної війни категоричністю, посилюючи напруженість у відносинах із Заходом.

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Про це йдеться у статті The New York Times, яку цитує "Європейська правда".

Автори матеріалу нагадують, що Росія різко збільшила військовий бюджет - майже на $11 млрд у період з 2014 по 2015 рік. Москва заявляє, що надолужує недостатні інвестиції після розпаду Радянського Союзу.

Але санкції, накладені на РФ через конфлікт в Україні, зниження цін на нафту та інші фінансові проблеми призвели до ослаблення російської економіки, тому аналітики очікують, що військові витрати зменшаться.

Крім того, Росія посилила фінансування своїх баз в Арктиці: будуються нові, розширюються вже існуючі, розгортається персонал.

Аналітики кажуть, що зусилля РФ в Арктиці частково викликані зміною клімату, оскільки країна прагне використовувати і захищати морські торговельні шляхів і ресурси нафти і природного газу в районах, які стали більш доступними через танення льодовиків.

Також підкреслюється, що Росія запланувала мобілізацію більш ніж 100 тисяч військовослужбовців, а також масштабні навчання.

"Ці зусилля служать для бойової підготовки військ і демонстрації військової сили в світі. До навчань також часто включають підрозділи, які контролюють ядерний арсенал Росії. НАТО відреагувало, розгорнувши свої власні вправи", - йдеться у статті.

"Меседжі, які звучать із російських офіційних джерел, свідчать, що вони готуються до масштабної міждержавної війни. Мова йде не про миротворчі місії або боротьбу проти повстанців", - сказав Йохан Норберг зі шведського оборонного дослідницького агентства.

Військові літаки РФ продовжують порушувати або наближатися до повітряного простору інших країн, у тому числі США: "Кількість і серйозність інцидентів зростає. У листопаді в Туреччині був збитий російський літак, який за запевненнями турецької влади увійшов в її повітряний простір. Льотчик загинув, як і ще один військовий, який був у рятувальній місії".

Автори статті також нагадують про інцидент у березні 2014 року, коли пасажирський літак із 132 людьми на борту ледь не зіткнувся з російським розвідувальним літаком, що не передав свої позиції.

Крім того, Росія купує, оновлює і розвиває свою військову техніку, маючи намір модернізувати 70% свого військового озброєння до 2020 року.

"Путін намагається спровокувати США і НАТО на військові дії і створити видимість, що вони становлять загрозу для Росії в цілях зміцнення власної популярності", - вважає директор програм американо-російських відносин в Колумбійському університеті Кімберлі Мартен.