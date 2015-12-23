Латвія помітила біля своїх берегів російський військовий корабель

Про це у своєму Twitter повідомило військове відомство Латвії.

"ЗС зафіксували за 15 морських миль від територіальних вод Латвії розвідувальний корабель ВМФ РФ "Сибіряков", - йдеться у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 15 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki šodien identificēja Krievijas BS izlūkkuģi Sibiryakov. — NBS (@Latvijas_armija) December 23, 2015

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Нагадаємо, раніше кораблі ВМФ Росії, які проводили стрільби в Балтійському морі, наказали змінити курс цивільним суднам, які перебували у виключній економічній зоні Литви.