Латвія помітила біля своїх берегів російський військовий корабель

16:30, 23 грудня 2015
Світ
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Збройні сили Латвії зафіксували у винятковій економічній зоні країни неподалік від кордону корабель військово-морського флоту Росії.

flickr.com/photos/resnaate

Про це у своєму Twitter повідомило військове відомство Латвії.

"ЗС зафіксували за 15 морських миль від територіальних вод Латвії розвідувальний корабель ВМФ РФ "Сибіряков", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше кораблі ВМФ Росії, які проводили стрільби в Балтійському морі, наказали змінити курс цивільним суднам, які перебували у виключній економічній зоні Литви.

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