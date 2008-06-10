Голова Пентагону: Росія змушена збільшувати ядерний арсенал

Глава Пентагону Роберт Гейтс висловив занепокоєння посиленням ядерного потенціалу Росії. Про це Р.Гейтс заявив під час свого візиту на авіабазу Ленглі (штат Вайомінг).

"Судячи з усього, Росія більше зосереджена на зміцненні ядерного потенціалу в майбутньому. Таким чином, оскільки Росія дедалі більше покладається на свої ядерні можливості замість свого величезного потенціалу в звичайних озброєннях, це зайвий раз свідчить про те, що нам необхідно забезпечити адекватний чинник ядерного стримування", - цитує Reuters слова Р.Гейтса.

На думку Р.Гейтса російська влада дійшла висновку, що зміцнення ядерного потенціалу є ефективнішим засобом, зазнавши ускладнень з реформами звичайних збройних сил. "Росія справді небагато інвестує в збройні сили. Це видно з багатьох причин - як демографічних, так і багатьох інших", - заявив Р.Гейтс.

Глава Пентагону також зазначив, що потреба США в ядерній зброї як засобі стримування потенційних ворогів у майбутньому тільки посилиться - зокрема, через вірогідність того, що ядерна зброя може потрапити до рук таких антиамериканських держав, як Іран.

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