Італійська берегова охорона врятувала понад 700 біженців

Люди були врятовані у шести окремих операціях, йдеться у повідомленні берегової охорони, передає Deutsche Welle.

Загалом з початку поточного тижня в Італії зафіксували прибуття більше двох тисяч біженців з Туреччини та Північної Африки, повідомляє агентство dpa.

За цей же період берегова охорона Греції нарахувала близько 12 тисяч біженців, які прибули до грецького порту Пірей з Туреччини через острови Лесбос, Хіос і Самос. Близько 1,7 тисячі з них потрапили до міста в ніч з 24 на 25 грудня.

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Також повідомляється, що у ніч на п’ятницю, 25 грудня, більше 180 африканцям вдалось прорватися через кордон між Марокко та іспанським анклавом Сеута, що розташований на узбережжі Північної Африки. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, біженці скористалися послабленою охороною у період свят. Деякі з них намагалися перелізти через стіну, інші - потрапити на іспанську територію вплав. Повідомляється про двох біженців, які затонули, ще більше десяти були госпіталізовані.