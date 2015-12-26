Ердоган відмовив Росії у спільній боротьбі проти "Ісламської держави"
Офіційна Анкара відмовилася від участі в очолюваній Росією коаліції проти "Ісламської держави", оскільки не вважає Башара Асада легітимним президентом Сирії.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Бі-бі-сі.
Зокрема, мова йде про коаліцію, в яку ввійшли Іран, Росія, Ірак і Сирія. Ці країни заявили про спільну боротьбу проти ісламістів.
Читайте такожЕрдоган розповів про розмову з Путіним щодо сирійських туркменів - ЗМІЗа словами турецького президента, Кремль пропонував Анкарі приєднатися до цієї коаліції. "Але я сказав президенту Путіну, що я не можу сидіти поруч з президентом, чия легітимність під питанням", - сказав Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".
З серпня турецькі війська завдають авіаударів по позиціях бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" у складі очолюваної США коаліції по боротьбі з ісламістами. Також, в середині грудня Туреччина увійшла в антитерористичну коаліцію ісламських держав, про створення якої оголосила Саудівська Аравія.
Відносини Туреччини і Росії різко загострилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24.