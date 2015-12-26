Ердоган відмовив Росії у спільній боротьбі проти "Ісламської держави"

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Бі-бі-сі.

Зокрема, мова йде про коаліцію, в яку ввійшли Іран, Росія, Ірак і Сирія. Ці країни заявили про спільну боротьбу проти ісламістів.

Читайте такожЕрдоган розповів про розмову з Путіним щодо сирійських туркменів - ЗМІЗа словами турецького президента, Кремль пропонував Анкарі приєднатися до цієї коаліції. "Але я сказав президенту Путіну, що я не можу сидіти поруч з президентом, чия легітимність під питанням", - сказав Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".

З серпня турецькі війська завдають авіаударів по позиціях бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" у складі очолюваної США коаліції по боротьбі з ісламістами. Також, в середині грудня Туреччина увійшла в антитерористичну коаліцію ісламських держав, про створення якої оголосила Саудівська Аравія.

Відносини Туреччини і Росії різко загострилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24.