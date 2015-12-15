Саудівська Аравія оголосила про створення ісламської коаліції проти тероризму - ЗМІ
Влада Саудівської Аравії оголосила про створення військової коаліції ісламських держав для протидії тероризму.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Al-Arabiya.
У спільній заяві з цього приводу говориться, що до складу військової коаліції увійдуть 34 держави, а управлятися вона буде з оперативного штабу в саудівській столиці Ер-Ріяді. Також штаб займеться координацією дій з міжнародними інститутами та іншими державами.
Відомо, що до складу коаліції увійдуть Йорданія, Єгипет, Туреччина, Туніс, Катар, ОАЕ, Малайзія, Пакистан. Також згадуються Палестина (як незалежна держава), Сомалі, Нігерія, Марокко і Ємен.
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Які саме кроки планує здійснити коаліція для боротьби з міжнародним тероризмом, в заяві не уточнюється. У документі йдеться про необхідність захистити мусульманські країни від «зла терористичних груп і організацій», під якою назвою вони б не виступали.
На виступі незабаром після публікації заяви саудівський принц Мухаммад ібн Салман заявив, що ісламська коаліція не буде проводити операції в Сирії та Іраку без законних підстав та підтримки міжнародного співтовариства.
MbS: The coalition will not work in #Iraq & #Syria without coordinating with the legitimacy and international community.
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) December 14, 2015
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