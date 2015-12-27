Північ Англії потерпає від повеней: влада оголосила евакуацію
01:07, 27 грудня 2015Світ
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На півночі Англії влада оголосила евакуацію через повені у низці районів Ланкаширу та Йоркширу.
У графстві Ланкашир затоплено кладовище місцевої баптистської церкви / Moreen Baldwin
У Манчестері й Лідсі річки вийшли із берегів. Про це повідомляє ВВС-Україна.
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У зв'язку з безупинними зливами метеослужба видала понад 300 попереджень про повені в Англії, Шотландії та Уельсі.
За словами синоптиків, у деяких регіонах повені несуть загрозу життю людей.
Як повідомляє Агентство з захисту навколишнього середовища, у всіх річках в Ланкаширі зафіксований новий рекордний рівень підйому води.
У зв'язку з повінню в Лондоні відбулося засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій (COBRA).
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