Північ Англії потерпає від повеней: влада оголосила евакуацію

У Манчестері й Лідсі річки вийшли із берегів. Про це повідомляє ВВС-Україна.

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У зв'язку з безупинними зливами метеослужба видала понад 300 попереджень про повені в Англії, Шотландії та Уельсі.

За словами синоптиків, у деяких регіонах повені несуть загрозу життю людей.

Як повідомляє Агентство з захисту навколишнього середовища, у всіх річках в Ланкаширі зафіксований новий рекордний рівень підйому води.

У зв'язку з повінню в Лондоні відбулося засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій (COBRA).