Російським чиновникам на Новий рік видали збірник цитат Путіна
Новорічним подарунком від адміністрації президента РФ для тисячі російських політиків і чиновників стала книга «Слова, які змінюють світ». Збірник цитат президента РФ Путіна видав рух «Мережа», який отримував великі державні гранти.
Про рекомендації Кремля всім політикам прочитати збірник цитат Володимира Путіна під назвою «Слова, які змінюють світ» розповіли декілька учасників наради, що на початку минулого тижня пройшла в адміністрації Путіна.
У ній, за словами співбесідників РБК, брали участь близько 50 осіб, в тому числі депутати Держдуми, члени Ради Федерації і Громадської палати, а проводив її перший заступник голови кремлівської адміністрації В'ячеслав Володін.
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«Володін говорив про книгу. Він сказав, що вона повинна стати настільною в кожного політика», — розповідає учасник зустрічі, близький до керівництва Держдуми.
Після наради політики стали отримувати від Володіна цю книгу в подарунок до Нового року.
У підпорядкованому Володіну кремлівському управлінні внутрішньої політики РБК підтвердили, що подарували книгу приблизно тисячі політиків і чиновників. Її відправили губернаторам, спікерам регіональних зборів, деяким депутатам Держдуми, членам центрального штабу, регіональним співголовам і головам виконкомів, членам ради Громадської палати і секретарям регіональних палат. Отримають книгу в подарунок і чиновники внутрішньополітичного управління Кремля.
Нагадаємо, Путін пояснив конфлікт з Туреччиною бажанням "лизнути США в одне місце". Про це він сказав на прес-конференції в Москві.
А відповідаючи на запитання журналіста щодо російської економіки (це питання було першим на прес-конференції), Путін розповів анекдот.