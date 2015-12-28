Росія має намір розширити санкції проти Туреччини

Про це віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович розповів в інтерв'ю одному з російських телеканалів, передає ТАСС.

"Будуть і наступні дії, про які буде оголошено, голова уряду вже анонсував їх на засіданнях", - заявив Дворкович.

"Ми будемо послідовно рухатися цим шляхом", - додав віце-прем'єр.

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Разом з тим Дворкович зазначив, що в уряду "немає завдання відмовлятися від співпраці з Туреччиною повністю". "Ми вважаємо. що потрібна адекватна відповідь", - наголосив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецький збила російський бомбардувальник Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела проти Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".