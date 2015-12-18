У Туреччині назвали неприйнятною позицію Москви щодо Анкари

Відповідна позиція відображена у поширеному в п'ятницю комюніке ради за підсумками чергового засідання його членів, що пройшов під керівництвом президента Тайіпа Ердогана, передає ТАСС.

"Рада була поінформована про спільну з сирійським режимом діяльність Росії і про всі гуманітарні питання, у тому числі про тему біженців, які спровокувала ця діяльність, - наголошується в документі. - Була проведена оцінка неприйнятної поведінки Росії щодо легітимної позиції нашої країни. Були обговорені прийняті та ті, що готуються до прийняття заходи Туреччини у відповідь на ситуацію, що склалася".

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Щодо ситуації на півночі Сирії в регіоні Баїрбуджак, де проживають туркмени, РНБ заявила про "неможливість залишатися байдужим до проблем, які переживають спільноти співвітчизників за межами країни і помірна опозиція" в САР.

Раніше УНІАН повідомляв, що постанова уряду РФ про розширення санкцій відносно Туреччини може бути підписана наступного тижня.

Нагадаємо, 24 листопада турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".