Путін ліквідував Федеральне космічне агентство Росії

Як повідомляється на сайті Кремля, тепер функції ліквідованого агентства будуть передані держкорпорації "Роскосмос", передає Бі-бі-сі. Указ набирає чинності з 1 січня 2016 року.

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Держкорпорація "Роскосмос" була створена влітку 2015 року. При створенні їй було передано майно Федерального космічного агентства і Об'єднаної ракетно-космічної корпорації.

Основними цілями держкорпорації називаються розвиток супутникової системи ГЛОНАСС і розширення міжнародного співробітництва Росії в галузі супутникових навігаційних систем, а також координація робіт на космодромах "Байконур" і "Восточний".