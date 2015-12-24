Росія відмовилася назвати дату першого пуску з космодрому "Восточний", пославшись на випробування

"Дата першого пуску зі споруджуваного космодрому "Восмточний" буде визначена тільки після закінчення автономних і комплексних випробувань. В даний час автономні випробування тривають на стартовому комплексі і завершені на технічному комплексі космодрому", - йдеться в повідомленні Роскосмосу.

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У Роскосмосі пояснили, що наступним етапом робіт з технологічним обладнанням стануть комплексні випробування ракети-носія "Союз-2.1 а", які планується розпочати в січні 2016 року. Випробування всіх систем здійснюються по мірі готовності об'єктів, що будуються на космодромі "Восточний".

Раніше генеральний директор Ракетно-космічного центру "Прогрес" Олександр Кирилін назвав дату першого пуску з космодрому "Восточний". За його словами, це має відбутися 25 квітня 2016 року.

Росія будує космодром "Восточний" з 2012 року в Амурській області. Взимку 2014-2015 років будівництво космодрому супроводжувалося скандалами в зв'язку з розкраданням і розтратами коштів, а також масовими страйками і голодуванням робітників через затримки з виплатою заробітної плати.