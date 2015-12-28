Навальний опублікував секретну угоду щодо "Платону" (документ)

"Від імені Фонду боротьби з корупції хочу послати уряд РФ до чортової матері з їх «комерційною таємницею». Я вже писав про те, що уряд відмовився публікувати концесійну угоду з компанією, яка отримала право збирати гроші з вантажівок. Більшість людей і навіть більшість журналістів просто не розуміють і називають «концесійною угодою» доступне в інтернеті розпорядження уряду", - пише опозиціонер у своєму блозі і приводить посилання на документ.

Навальний зазначає, що за законом повинен бути окремий документ, де розписані всі подробиці.

"Ми вважаємо, що такий документ комерційною (або будь-якою іншою) таємницею бути ніяк не може з міркувань закону або здорового глузду, бо тут немає конкуренції, це монопольна система, однією зі сторін є орган влади, які можуть бути секрети, від кого? Крім цього, угода не може бути секретною, так як 1) її укладення пройшло без конкурсу, 2) має грандіозний суспільний резонанс, 3) призвело до акцій протесту", - зазначає російський оппозиціонер.

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У ФБК відзначили, що концесійна угода в порушення російського законодавства була укладена без конкурсу.

Крім того, в ній передбачено умову, згідно з якою плата за концесійною угодою не стягується.

"Тобто Ротенберг нічого не платить державі, це порушення істотних (обов'язкових за законом) умов концесійної угоди. Замість цього у договорі встановлена Плата Концедента, тобто держави в розмірі 10 610 000 000 рублів без обліку податків. З угоди залишається незрозумілим, звідки взялася саме така сума, економічного обґрунтування її немає", - пише Навальний.



