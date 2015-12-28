Німецькі винищувачі протягом тижня продовжать польоти над Естонією

Винищувачі військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter Typhoon, які зараз знаходяться на авіабазі Емарі під Таллінном, протягом тижня будуть здійснювати щоденні навчальні польоти на низьких висотах над територією Естонії, повідомив у понеділок Головний штаб Сил оборони країни, передає РИА Новости.

"Тренувальні польоти будуть здійснюватися по робочих днях на висоті не менше 152 метрів (500 футів) далеко від населених пунктів над Ризькою затокою, південною частиною Пярнуського повіту, центральною і східною частинами Естонії", — йдеться в повідомленні.

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Раніше аналогічні навчання вже проводилися на початку грудня.

Пілоти ВПС Німеччини і чотири винищувачі Eurofighter Typhoon в серпні приступили до охорони повітряного простору над країнами Балтії. Винищувачі ВПС Німеччини беруть участь у повітряній місії вже вчетверте.

Країни Балтії не мають літаків, придатних для повітряного патрулювання, тому з квітня 2004 року (після їх вступу до НАТО) охороною повітряного простору займаються в порядку ротації літаки країн Північноатлантичного альянсу, які базуються в Литві на аеродромі Зокняй в п'яти кілометрах від Шауляя. Авіабаза Емарі з 2014 року стала додатковим майданчиком для розміщення літаків НАТО.