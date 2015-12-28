У Боснії за підготовку теракту арештували 8 осіб

За інформацією видання, суд прийняв рішення за клопотанням прокурора, який заявив, що група чоловіків підозрюється в підготовці теракту в переддень Нового Року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"Суд ухвалив клопотання через побоювання, що підозрювані могли б перешкодити розслідуванню шляхом впливу на свідків і співучасників або шляхом знищення, приховування або фальсифікації доказів важливих для розслідування кримінальної справи", – йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, чоловіків затримали минулого тижня після рейдів в околицях столиці Боснії.

Рейди були проведені після того, як з'явилася інформація про те, що на території країни діє група з 15 чоловіків, які причетні до ІДІЛ.

Також видання нагадує, що за інформацією поліції Боснії на боці ІДІЛ в Сирії та Іраку протягом останніх кількох років воювало не менше 150 громадян цієї країни. З них 50 осіб повернулося в країну, 30 загинули в боях.