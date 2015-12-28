Найбільші авіавиробники мають намір відмовитися від других пілотів

Над новою технологією працюють загалом 35 авіавиробників і дослідних груп, передає Lenta.ru з посиланням на The Times.

Передбачається, що впровадження такої системи дозволить компаніям заощадити на кадрах і тим самим знизить собівартість польотів, а також підвищить безпеку, зменшивши кількість помилок, викликаних людським фактором. Фінансуванням розробки займається Єврокомісія, зазначає видання.

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Однак експерти висловлюють побоювання, що система не впорається з поставленими перед нею завданнями. За даними, які наводить The Times, значній кількості небезпечних інцидентів при польотах запобігають саме пілоти, а не автоматика. Водночас творці проекту наголошують, що в 2010 році в 60% випадків авіакатастрофи відбувалися через дії екіпажу

Варто зазначити, що члени екіпажу нерідко стають винуватцями авіаінцидентів і катастроф.

Так, раніше УНІАН повідомляв, що після того, як перший пілот літака A320 авіакомпанії Germanwings, який розбився в Альпах, залишив кабіну, його колега змінив код доступу до неї – саме тому перший пілот не міг потрапити назад.