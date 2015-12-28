Іран відправив у Росію 11 тонн низькозбагаченого урану
23:34, 28 грудня 2015Світ
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Іран відправив у Росію судно з 11 тоннами низькозбагаченого урану в рамках угоди про ядерну програму Ірану, яка була підписана 14 липня цього року.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
За словами держсекретаря США Джона Керрі, цей вантаж включає в себе матеріали з урану, збагаченого до рівня 20%, які не були перетворені в паливо для Тегеранського дослідницького реактора.
"Це є важливим кроком Ірану в бік виконання своїх зобов'язань, згідно з якими Іран має право на володіння не більше 300 кг низькозбагаченого урану", - зазначив Керрі.
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Як повідомляв УНІАН, у липні "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.
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