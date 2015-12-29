Президент Грузії заборонив виселяти громадян за борги
18:36, 29 грудня 2015Світ
191 0
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі підписав закон, згідно з яким забороняється позасудове примусове виселення боржників за банківськими кредитами з їхніх будинків для передачі нерухомості в рахунок виплати боргу.
У Грузії заборонили виселяти громадян за борги / УНІАН
Про це повідомив журналістам парламентський секретар глави грузинської державиГеоргій Кверенчхиладзе.
В адміністрації президента вважають, що таке рішення буде служити утвердженню і посилення ідеї правової держави та національного правопорядку, а також сприяти впровадженню європейських стандартів і практики, пише Росбалт.
Читайте такожНайпопулярнішою людиною в Грузії є патріарх Ілія II
Відповідно до змін, внесених парламентом закон "Про поліцію і виконавче провадження", виселення боржника з його будинку буде можливо тільки у випадку відповідного рішення суду, і скасована норма, що дозволяє виселяти власників нерухомості примусовим шляхом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter