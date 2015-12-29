Президент Грузії заборонив виселяти громадян за борги

Про це повідомив журналістам парламентський секретар глави грузинської державиГеоргій Кверенчхиладзе.

В адміністрації президента вважають, що таке рішення буде служити утвердженню і посилення ідеї правової держави та національного правопорядку, а також сприяти впровадженню європейських стандартів і практики, пише Росбалт.

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Відповідно до змін, внесених парламентом закон "Про поліцію і виконавче провадження", виселення боржника з його будинку буде можливо тільки у випадку відповідного рішення суду, і скасована норма, що дозволяє виселяти власників нерухомості примусовим шляхом.