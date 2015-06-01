Президент Грузії розкритикував Саакашвілі за відмову від грузинського громадянства

Про це він заявив 31 травня в бесіді з журналістами в Кутаїсі, передає Грузія Онлайн.

"Висловлюю своє негативне ставлення. Колишній президент не повинен був відмовлятися від грузинського громадянства. Цим він образив країну і інститут президента. На мою думку, важливіше кар'єри - цінності, і ці цінності - громадянство Грузії. Мені незрозумілий цей його вчинок", - зазначив Маргвелашвілі.

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Напередодні президент України Петро Порошенко надав Михайлу Саакашвілі українське громадянство і призначив його губернатором Одеської області.

За грузинським законодавством, у разі отримання громадянства іншої країни громадянин автоматично втрачає грузинське громадянство.