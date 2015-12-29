Норвегія планує не впускати біженців, які прибувають з країн Шенгенської зони

Норвегія планує ускладнити правила отримання притулку. Біженцям, які прибувають з інших держав Шенгенської зони, відмовлятимуть у в'їзді в країну, заявили в уряді Норвегії у вівторок, 29 грудня, передає Deutsche Welle.

Читайте такожЧастка мігрантів з України до ЄС становить 0,1% - Держприкордонслужба

Ці заходи є частиною законодавчого пакета, спрямованого на зменшення кількості біженців у країні. Окрім того, розмір соцвиплат для шукачів притулку планують скоротити, а процедури депортації - пришвидшити. Також хочуть ускладнити возз'єднання сімей і отримання права на постійне проживання.

Цього року в Норвегії документи на отримання притулку подали близько 30 тисяч осіб, більшість з яких прибули з сусідньої Швеції. Для порівняння, в Швеції станом на кінець року очікують до 190 тисяч біженців. У Німеччині оцінюють кількість прохачів притулку в 2015 році у понад мільйон. Норвегія не є членом ЄС, однак належить до Шенгенської зони.