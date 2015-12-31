У Каліфорнії звинуватили в тероризмі сусіда пари, яка розстріляла 14 осіб

Колишньому сусідові "каліфорнійських стрільців", які розстріляли 14 осіб, пред'явили звинувачення у тероризмі. Про це з посиланням на Reuters повідомляє ТСН.ua.

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Енріке Маркесу, приятелю Саїда Фарука, який влаштував стрілянину в каліфорнійському Сан-Бернардіно, пред'явлено звинувачення у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам.

За інформацією видання, звинувачення стосується терактів в 2011 і 2012 роках, які Маркес і Фарук планували, але не здійснили, і дачі неправдивих свідчень федеральним властям. Також він звинувачується у фіктивному шлюбі з однією з неблизьких членів сім'ї Фарука.

Раніше стало відомо, що саме Маркес придбав дві штурмові гвинтівки в 2011-2012 роках. Ці гвинтівки Фарук і його дружина Ташфін Малік використали 2 грудня, застреливши 14 осіб у містечку Сан-Бернардіно.

Нагадаємо, що стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 осіб. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.