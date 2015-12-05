ФБР: напад у Каліфорнії розслідують як "акт тероризму" - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Заступник директора бюро у Лос-Анджелесі Девід Боудіч заявив, що бюро також розслідує повідомлення про те, що одна із учасниць атаки присягнула на вірність радикальному угрупованню "Ісламська держава".

За його словами, неподалік соціального центру, на який здійснили напад, поліція виявила у сміттєвих баках мобільні телефони.

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Наразі слідчі аналізують дані із телефонів і намагаються визначити мотиви нападників.

Раніше стало відомо, що Ташфін Малік, що разом із чоловіком брала участь у нападі у Сан-Бернардіно у Каліфорнії, залишила запис, у якому висловлює підтримку лідеру "Ісламської держави".

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В результаті нападу в Сан-Бернардіно загинули 14 людей, ще 21 зазнали поранень.