Швеція запроваджує контроль на кордоні з Данією через біженців

Таким способом Швеція сподівається зупинити потік нелегальних мігрантів, що в'їжджають до країни, передає Deutsche Welle.

Наголошується, що у всіх пасажирів поїздів, автобусів і поромів, які перетинають протоку, будуть перевіряти паспорти й візи, незважаючи на Шенгенську угоду.

Стокгольм раптово закрив кордон, прийнявши в 2015 році понад 160 000 біженців, в основному з Сирії, Іраку та Афганістану. Таким чином, Швеція з її десятьма мільйонами жителів виявилася на першому місці серед країн Євросоюзу за кількістю прийнятих біженців на душу населення, пише агентство dpa.

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Згідно із статистикою, різні транспортні засоби щодня перетинають Ересуннський міст 75 тисяч разів. Затримки у зв'язку з прикордонним контролем обійдуться в 175 000 євро, підрахували фахівці Ересуннського інституту. Крім того, нові заходи, що обмежують в'їзд до Швеції, призвели до припинення прямого залізничного сполучення між центральним вокзалом Копенгагена та шведської територією.

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Як повідомляв УНІАН раніше, майже 1 млн нелегальних мігрантів, в тому числі понад 500 тис. сирійців, прибули в Європу по Середземному морю з початку 2015 року.