В ІДІЛ з'явилися ракети, здатні збивати пасажирські лайнери та військові літаки - ЗМІ

Вони навчають джихадистів здійснювати складні теракти в Європі, а також виробляти системи озброєння, здатні вражати пасажирські лайнери і військові літаки, повідомляє РБК з посиланням на Sky News.

За інформацією телеканалу, науковці, які працюють у "джихадистському університеті" у сирійському місті Ракка, що перебуває під контролем ІДІЛ, приголомшили західних експертів у галузі озброєнь, створивши саморобний тепловий акумулятор для ракет "земля-повітря".

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Кадри, отримані Sky News, показують, що фахівці, які працюють на ІДІЛ, можуть відновити тисячі ракет, списаних урядами західних країн через закінчення терміну придатності.

Крім того, за інформацією ЗМІ, фахівці "Ісламської держави" також створили працездатні радіокеровані автомобілі, які можуть використовуватися для проведення терактів. Манекени із саморегулівними термостатами, що дозволяють утримувати температуру людського тіла, здатні обходити складну сканувальну апаратуру, яка захищає оборонні об'єкти й урядові будівлі в західних країнах.

Нагадаємо, раніше журнал "Ісламської держави" Dabiq опублікував фотографію саморобної бомби, яка за словами бойовиків, була підірвана на борту російського авіалайнера А321.