У ЄС назвали ядерні випробування Пхеньяна загрозою безпеці всього регіону

В Європейському Союзі заявляють, що ядерні випробування Пхеньяна є порушенням міжнародних зобов'язань КНДР та загрозою миру й безпеці всього регіону.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні у Брюсселі зробила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки заявив, що сьогодні вранці провів ядерне випробування. Якщо це підтвердиться, то ці дії будуть представляти серйозне порушення КНДР своїх міжнародних зобов'язань не виготовляти та випробовувати ядерну зброю, як це визначено в кількох резолюціях Ради безпеки ООН, і загрозу миру й безпеці всього регіону Північно-Східної Азії", - заявила вона.

У зв'язку з цим Могеріні закликала КНДР відновити участь в рамках "надійного і конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством", зокрема, в рамках шестисторонніх переговорів (з ядерної проблеми Корейського півострова), та "припинити незаконну і небезпечну поведінку".

"Сьогодні вранці я буду говорити з міністром закордонних справ Республіки Корея Юн Бьюн-се (Yun Byung-se) та міністром закордонних справ Японії Фуміо Кисида, щоб обговорити шляхи просування вперед. Ми будемо працювати з Радою безпеки ООН, яка для вирішення цього питання сьогодні проведе термінове засідання", - зазначила високий представник.

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Як повідомлялося, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР "стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.